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Новости Нижнего Тагила

130 уличных пунктов оповещения установят в Свердловской области за 65 млн рублей

30 марта 2018, 07:30Добавить новость
авария,безопасность,деньги,Свердловская область,экономика,ЧП,оповещение,госзакупки
В Свердловской области около 65 миллионов рублей выделят на модернизацию автоматизированной системы оповещения населения. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок Министерством общественной безопасности региона.

Заявки от участников принимают до 16 апреля. Министерство закупит 130 уличных пунктов оповещения свердловчан. В состав одного комплекса входят сирены, громкоговорители, антенны и иное оборудование. В ЕДДС каждого города будет создан резервный радиоканал для управления такой установкой.

Работы, согласно техзаданию, будут проходить в два этапа. В 2018 году 17 уличных пунктов оповещения должны установить до 1 июня, еще 113 единиц – до 1 ноября, передает «Znak.com».

Система позволит передавать различные сигналы: «Внимание всем», «Воздушная тревога». В комплексе будет работать также оповещение через радио, телевидение, рупоры и иные атрибуты.

 
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