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Новости Нижнего Тагила

14 собак с детской площадки будут отловлены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

30 марта 2018, 16:05Добавить новость
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Специалисты отловят бездомных собак с детской площадки во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле. Свора бродячих животных из 14 особей обитает на детской площадке на улице Липовый тракт. 

Свора бродячих собак облюбовала детскую площадку во дворе дома №40 на Липовом тракте. Об этом сообщили жители окрестных дворов, которые считают нахождение такого количества бездомных животных вблизи жилья небезопасным.

 

На Вые, во дворе дома по ул. Липовый тракт, 40 бродячие собаки оккупировали детскую площадку. Прохожих людей облаивают, пугают детей, которые раньше там постоянно играли. Бездомных собак насчитал аж 14 штук, -- сообщил житель Нижнего Тагила, который видел собак 29 марта.

 

Фотографией собак, «отдыхающих» в этом же дворе, поделилась в сети другая очевидица. На фото видно, что все особи довольно крупные, их более десятка. Они лежат на снегу, но жители опасаются, что в любой момент могут повести себя агрессивно.

  

Другая тагильчанка, которая проходила мимо и видела присутствие собак, уверяет, что особей было 18.

 

Дети боятся на площадке играть, ее облюбовали собаки. Все огромные, как на подбор. Мимо проходить страшно, не знаешь, чего от них ожидать, -- поделилась жительница соседнего дома.

  

Информация о безнадзорных животных на детской площадке была передана в муниципалитет. Вопрос об их пребывании во дворе дома по Липовому тракту находится в работе у специалистов, в ближайшее время собаки будут отловлены.

  

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Напомним, все вопросы, касающиеся дворов жилых кварталов необходимо адресовывать в управляющие компании. Также тагильчане могут воспользоваться сервисом «Городской контроль»

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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