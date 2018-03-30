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Новости Нижнего Тагила

Аварийный ямочный ремонт на дорогах Нижнего Тагила начнется с 3 апреля

30 марта 2018, 20:50Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,тагил без ям,разрушение асфальта

С 3 апреля дорожники приступят к ямочному ремонту на аварийных участках дорог Нижнего Тагила. Об этом сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Из-за резких перепадов температуры в Нижнем Тагиле началось активное разрушение дорожного полотна на крупных городских дорогах. Днем талая вода затапливает городские магистрали

Как отмечает общественное движение «Тагил без ям», больше всего опасение вызывает состояние дороги на участке улицы Индустриальной от Циолковского до Металлургов. Прирост площади разрушений ежедневно составляет около 15%.

 

 

 

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