Аварийный ямочный ремонт на дорогах Нижнего Тагила начнется с 3 апреля
30 марта, 20:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 3 апреля дорожники приступят к ямочному ремонту на аварийных участках дорог Нижнего Тагила. Об этом сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за резких перепадов температуры в Нижнем Тагиле началось активное разрушение дорожного полотна на крупных городских дорогах. Днем талая вода затапливает городские магистрали.
Как отмечает общественное движение «Тагил без ям», больше всего опасение вызывает состояние дороги на участке улицы Индустриальной от Циолковского до Металлургов. Прирост площади разрушений ежедневно составляет около 15%.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей