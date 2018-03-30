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Аварийный ямочный ремонт на дорогах Нижнего Тагила начнется с 3 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аварийный ямочный ремонт на дорогах Нижнего Тагила начнется с 3 апреля

30 марта, 20:50Общество
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