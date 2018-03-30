Братья-таджики задержаны в Екатеринбурге за подделку миграционных документов (ФОТО)

Способ незаконной легализации мигрантов организовали два брата, одному из них 20 лет, другой на год старше. Молодые люди вносили в паспорта своих «клиентов» поддельные дата-штампы пограничных органов ФСБ РФ о пересечении границы России, хотя фактически мигранты страну не покидали. Кроме того, братья предлагали поддельные патенты, миграционные карты, а также разрешения на временное проживание.

Обыск показал, что подозреваемые основали своего рода лабораторию на месте жительства. Оттуда были изъяты поддельные штампы, печати, патенты, а также пустые бланки миграционных карт и иные приспособления для организации незаконной деятельности.

Молодые люди стали фигурантами уголовного дела по факту организации незаконной миграции. Более того, они находили в России без законных оснований, что является преступлением. Таджиков задержали, в их отношении проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия, передает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Фото: пресс-служба УФСБ по региону