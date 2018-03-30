Директор МУПа в Свердловской области обвиняется в хищении 7 млн рублей

Согласно данным следствия, обвиняемый приобрел машину КАМАЗ, которая использовалась, чтобы вывозить жидкие бытовые отходы. Контракт о вывозе заключён им через третьих лиц.

Следствие предполагает, что в период с 2012 по 2016 гг. обвиняемый украл более 7 млн рублей. В ходе действий директора у предприятия появилась кредиторская задолженность, при этом не менее сотни сотрудников не получали вовремя заработную плату. Долги предприятия составляют около 5,5 млн рублей.