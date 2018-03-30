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Новости Нижнего Тагила

Директор МУПа в Свердловской области обвиняется в хищении 7 млн рублей

30 марта 2018, 15:10Добавить новость
деньги,кража,мошенничество,нарушение,Свердловская область,уголовное дело,экономика,Красноуфимск,следственный комитет

Следственный отдел города Красноуфимск СК РФ по Свердловской области завершил расследование по делу директора местного муниципального унитарного предприятия. 

Согласно данным следствия, обвиняемый приобрел машину КАМАЗ, которая использовалась, чтобы вывозить жидкие бытовые отходы. Контракт о вывозе заключён им через третьих лиц.

Объемы вывозимых отходов постоянно завышались, средства отправлялись третьему лицу, далее их получал обвиняемый.

Следствие предполагает, что в период с 2012 по 2016 гг. обвиняемый украл более 7 млн рублей. В ходе действий директора у предприятия появилась кредиторская задолженность, при этом не менее сотни сотрудников не получали вовремя заработную плату. Долги предприятия составляют около 5,5 млн рублей.

Директор обвиняется по статьям о «присвоении в особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения», «злоупотреблении полномочиями», «злоупотреблении должностными полномочиями».

 

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