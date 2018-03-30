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Новости Нижнего Тагила

Владимир Юрченко: «Дорожники Нижнего Тагила некачественно убирают улицы» (ВИДЕО)

30 марта 2018, 11:25Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,снег,расчистка,улицы,тротуары,дорожные службы,жалобы,Владимир Юрченко,уборка снега
29 марта состоялся штаб по уборке снега, на котором начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко призвал дорожные службы Нижнего Тагила усилить работу по очистке автодорог и тротуаров.

В адрес коммунальных служб поступают жалобы от горожан, Службы заказчика городского хозяйства, ГИБДД и общественников.

В конце марта выпало большое количество осадков. Остаются нерешенными вопросы по снежным валам вдоль дорог, а также по уборке снега в скверах, парках и на остановочных комплексах. 


Владимир Юрченко назвал ситуацию на дорогах неудовлетворительной, сказав, что дороги нужно привести в надлежащее состояние, сообщает Тагил-ТВ.

Напомним, 29 марта иномарка вылетела с дороги на мосту в Нижнем Тагиле из-за «каши» на дороге.

Видео: Тагил-ТВ
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