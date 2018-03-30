Электрическая плита могла стать причиной пожара в филиале УрФУ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 марта, 22:35Общество
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В ходе доследственной проверки дознаватели отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Тагилу выдвинули версию о том, что причиной возгорания в филиале УрФУ могла стать неисправная электрическая плита.
Сюжеты: Нижний Тагил
30 марта в 08:58 в нижнетагильском филиале УрФУ был обнаружен пожар.
Внутри помещения лаборатории кафедры металлургических технологий персонал филиала обнаружил горящими открытым пламенем мебель, оборудование и учебные пособия. После эвакуации 72 человек пожарная команда приступила к ликвидации возгорания, которую завершила в 10:54.
Как сообщает ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО, согласно предварительной версии пожар мог произойти из-за неисправной электрической плиты, находившейся в лаборатории. Марка и модель очага возгорания на данный момент не установлены, ведётся доследственная проверка.
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Фото: ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО
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