Электрическая плита могла стать причиной пожара в филиале УрФУ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 марта в 08:58 в нижнетагильском филиале УрФУ был обнаружен пожар.

Внутри помещения лаборатории кафедры металлургических технологий персонал филиала обнаружил горящими открытым пламенем мебель, оборудование и учебные пособия. После эвакуации 72 человек пожарная команда приступила к ликвидации возгорания, которую завершила в 10:54.

Как сообщает ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО, согласно предварительной версии пожар мог произойти из-за неисправной электрической плиты, находившейся в лаборатории. Марка и модель очага возгорания на данный момент не установлены, ведётся доследственная проверка.

Фото: ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО