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Новости Нижнего Тагила

Электрическая плита могла стать причиной пожара в филиале УрФУ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 марта 2018, 22:35Добавить новость
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В ходе доследственной проверки дознаватели отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Тагилу выдвинули версию о том, что причиной возгорания в филиале УрФУ могла стать неисправная электрическая плита.

30 марта в 08:58 в нижнетагильском филиале УрФУ был обнаружен пожар.

Внутри помещения лаборатории кафедры металлургических технологий персонал филиала обнаружил горящими открытым пламенем мебель, оборудование и учебные пособия. После эвакуации 72 человек пожарная команда приступила к ликвидации возгорания, которую завершила в 10:54.


Как сообщает ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО, согласно предварительной версии пожар мог произойти из-за неисправной электрической плиты, находившейся в лаборатории. Марка и модель очага возгорания на данный момент не установлены, ведётся доследственная проверка.


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Фото: ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО
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