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МФЦ начнёт предоставлять несколько услуг по одному заявлению
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МФЦ начнёт предоставлять несколько услуг по одному заявлению

30 марта, 15:50Общество
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