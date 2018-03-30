МФЦ начнёт предоставлять несколько услуг по одному заявлению
30 марта, 15:50Общество
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С 30 марта МФЦ создадут возможность для получения нескольких муниципальных и государственных услуг по одной заявке, не создавая множество копий одних и тех же документов.
Ранее для того, чтобы разные услуги были предоставлены, необходимо было оформить нескольких копий одинаковых документов.
С 30 марта будет возможность выполнить комплексный запрос. Перемены относятся к тому, что называют «жизненными ситуациями», например, рождение ребенка или покупка жилья, отмечает «Тагил-ТВ».
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