МФЦ начнёт предоставлять несколько услуг по одному заявлению

Ранее для того, чтобы разные услуги были предоставлены, необходимо было оформить нескольких копий одинаковых документов .

С 30 марта будет возможность выполнить комплексный запрос. Перемены относятся к тому, что называют «жизненными ситуациями», например, рождение ребенка или покупка жилья, отмечает «Тагил-ТВ».