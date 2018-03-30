НОРД проведет ночную распродажу со скидками до 50%. Экономьте пока другие спят!

Только 30 и 31 марта с 18:00 в сети магазинов «НОРД» пройдёт ночная распродажа техники с беспрецедентными скидками до 50%. Если вы цените экономию, то ночные покупки – это для вас, ведь только ночью цены могут быть настолько низкими!

В «Ночную распродажу» скидки распространяются как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей.

Во время ночной распродажи стоимость стиральной машины IndesitIWUB 4085 CIS снижена на 2500 рублей. Приходите в НОРД и забирайте её за 10 490 рублей.

Так же вы можете приобрести LED-телевизор Philips 32 PHT 4001 диагональю 81 см, по специальной цене 13 990 рублей, сэкономив при этом 6000 рублей.

Отличным помощником в уборке по дому станет пылесос LGVK 76 A 06 NDB мощностью 1600 Вт. Приходите на «Ночь распродаж» в «НОРД» и покупайте его со скидкой – всего за 3 790 рублей!

Эти и другие модели бытовой техники и электроники по выгодным ценам ждут вас на ночной распродаже в магазине «НОРД»

30 и 31 марта в течение нескольких часов. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам.

Весь март в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 2 года. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками - партнерами непосредственно в магазине.

Впрочем, вы во всем убедитесь сами 30 и 31 марта на «Ночной распродаже» в НОРДе.

А если вы хотите приобрести товар по выгодным ценам «Ночной распродажи», не выходя из дома, для вас действует акция и в интернет-магазине nord24.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что предложение распространяется не на весь ассортимент – количество товара ограничено, поэтому советуем вам приходить заранее.

Кроме того, в период проведения «Ночной распродажи» посетители могут получить дисконтную карту в подарок. Просто заполните анкету, используйте карту и начинайте экономить уже с первой покупки!

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8-800-2000-787.

Приходите на «Ночную распродажу» в «НОРД», и экономьте, пока другие спят!

Выгодные покупки ждут вас в магазинах «НОРД» в Нижнем Тагиле по адресам:

ТЦ «Квадрат», ул. Пархоменко, д. 41

ТЦ «Мегамарт» ул. Фрунзе, д. 13

ТЦ «Реал» ул. Юности, д. 16