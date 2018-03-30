Подготовка ливневой канализации к таянью снега началась в Нижнем Тагиле

30 марта в Нижнем Тагиле начались работы по прочистке ливневых колодцев. Завершить прочистку планируется ко 2 апреля.

Дорожные организации начнут работу с ливневыми колодцами, водоотводными канавами и лотками в местах подтопления дорог. Прочистка начнется раньше срока, установленного муниципальным контрактом. Идея раннего старта работ принадлежит общественному движению «Тагил без ям».