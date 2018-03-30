Проверки мест с массовым скоплением людей начались в Нижнем Тагиле

По итогам заседания Совета общественной безопасности Нижнего Тагила, который прошёл 29 марта, была создана специальная межведомственная рабочая группа.



В её задачи входит организация взаимодействия федеральных, региональных и местных органов государственной власти в сфере исполнения законодательства предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися объектами с массовым пребыванием людей.



В 10 часов утра 30 марта на основе взаимодействия органов прокуратуры Нижнего Тагила и полиции началась проверка ТРЦ «Стрелец» и ТЦ «Реал» в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба администрации города.



Ранее редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила для оценки того, насколько удобно будет эвакуироваться оттуда. Также была подготовлена аналитика по самым резонансным пожарам в общественных зданиях города.