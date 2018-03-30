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Новости Нижнего Тагила

Проверки мест с массовым скоплением людей начались в Нижнем Тагиле

30 марта 2018, 23:05Добавить новость
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Предприятия, организации и учреждения, являющиеся объектами с массовым скоплением людей, проверит специально созданная комиссия. Первыми стали объекты в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

По итогам заседания Совета общественной безопасности Нижнего Тагила, который прошёл 29 марта, была создана специальная межведомственная рабочая группа.

В её задачи входит организация взаимодействия федеральных, региональных и местных органов государственной власти в сфере исполнения законодательства предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися объектами с массовым пребыванием людей.


В 10 часов утра 30 марта  на основе взаимодействия органов прокуратуры Нижнего Тагила и полиции началась проверка ТРЦ «Стрелец» и ТЦ «Реал» в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила для оценки того, насколько удобно будет эвакуироваться оттуда. Также была подготовлена аналитика по самым резонансным пожарам в общественных зданиях города.

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