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Новости Нижнего Тагила

Рабочие качканарского завода «Металлист» выйдут на митинг из-за долгов по зарплате

30 марта 2018, 10:00Добавить новость
Качканар,митинг,рабочие,завод
8 апреля в Качканаре состоится митинг в поддержку рабочих завода «Металлист», которым несколько месяцев не выплачивают зарплату.

В феврале 2017 года на гендиректора завода Раиса Гарифулина было заведено административное дело по статье «Невыплата заработной платы». После этого задолженность перед рабочими погасили.

Однако  во время проверки прокуратура выявила невыплату 669 работникам завода заработной платы в размере 22,2 млн рублей. После этого было возбуждено уже уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».

Также прокуратура вызвала Гарифулина  для определения графика погашения задолжености, сообщает ИА Между строк.

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