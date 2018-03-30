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Новости Нижнего Тагила

Решётки на окнах школ и садиков могут быть запрещены в России

30 марта 2018, 09:30Добавить новость
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В России хотят запретить установку железных решёток на окнах в учебно-воспитательных учреждениях с целью обеспечения пожарной безопасности для детей.

Соответствующий запрос сделали представители Госдумы в правительство РФ. Ранее народные избранники предложили рассмотреть такую возможность в России.

Они ориентировались на правила пожарной безопасности, которые были утверждены 27 лет назад. Тогда в школах и детсадах было запрещено устанавливать несъемные решётки на окна. Однако приказом Министерства образования такой запрет был признан недействительной.

Трагедия в Кемерово, унёсшая жизни 64 человек, 41 из которых – дети, заставила законодателей задуматься над усилением пожарной безопасности в детских образовательных учреждениях. По мнению депутатов, наличие несъемных решеток является риском угрозы жизни детей, передает «ТАСС».

 
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