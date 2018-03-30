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Решётки на окнах школ и садиков могут быть запрещены в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Решётки на окнах школ и садиков могут быть запрещены в России

30 марта, 09:30Общество
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