С. Носов: «Громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила»
30 марта, 12:05Общество
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Сегодня, 30 марта, на совещании в мэрии Нижнего Тагила обсуждался вопрос об оснащении города средствами оповещения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник специалисты перепроверят каждый громкоговоритель в городе. По словам Сергея Носова, необходимо в кратчайшие строки уставить дополнительные громкоговорители во всех районах города.
Городские специалисты изучат особенности финансирования и подготовят проекты по этому вопросу. Также будет продумано взаимодействие с проектом «Безопасный город».
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