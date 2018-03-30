С. Носов: «Громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила»

В понедельник специалисты перепроверят каждый громкоговоритель в городе. По словам Сергея Носова, н еобходимо в кратчайшие строки уставить дополнительные

громкоговорители во всех районах города.





Городские специалисты изучат особенности финансирования и подготовят проекты по этому вопросу. Также будет продумано взаимодействие с проектом «Безопасный город».







Нужно проработать вопрос о точках размещения, где они должны быть расположены по всем правилам, -- сказал мэр Нижнего Тагила.



