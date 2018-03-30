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Новости Нижнего Тагила

С. Носов: «Громкоговорители должны быть установлены во всех районах Нижнего Тагила»

30 марта 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,громкоговорители,средства оповещения,оповещение,сирены
Сегодня, 30 марта, на совещании в мэрии Нижнего Тагила обсуждался вопрос об оснащении города средствами оповещения. В понедельник специалисты перепроверят каждый громкоговоритель в городе. По словам Сергея Носова, необходимо в кратчайшие строки уставить дополнительные громкоговорители во всех районах города.

Городские специалисты изучат особенности финансирования и подготовят проекты по этому вопросу. Также будет продумано взаимодействие с проектом «Безопасный город».

Нужно проработать вопрос о точках размещения, где они должны быть расположены по всем правилам, -- сказал мэр Нижнего Тагила. 


    
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