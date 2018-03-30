Собственник ТЦ «Зимняя вишня» перевел семьям погибших 192 млн рублей
30 марта, 06:35Общество
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В бюджет Кемеровской области были внесены почти 200 млн рублей. Деньги поступили от собственника торгового центра «Зимняя вишня» через стороннюю организацию. Раскрыть имя юридического лица, через которого был произведён перевод, кемеровские власти отказались.
Собственник ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, унесший 64 жизни, проживает в Австралии. После начала разбирательства произошедшего в торговом центре появились слухи о том, что Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию.
28 марта в бюджет Кемеровской области через организацию-посредника Штенгелов перевел 192 млн рублей из расчёта по 3 млн на каждую семью, где есть погибший. Руководство области отказалось называть имя юридического лица, через которого был осуществлён перевод.
В этот же день произошли первые выплаты, и 21 семья получила компенсацию, сообщает Ura.ru.
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