Собственник ТЦ «Зимняя вишня» перевел семьям погибших 192 млн рублей

Собственник ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, унесший 64 жизни, проживает в Австралии. После начала разбирательства произошедшего в торговом центре появились слухи о том, что Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию.

28 марта в бюджет Кемеровской области через организацию-посредника Штенгелов перевел 192 млн рублей из расчёта по 3 млн на каждую семью, где есть погибший. Руководство области отказалось называть имя юридического лица, через которого был осуществлён перевод.

В этот же день произошли первые выплаты, и 21 семья получила компенсацию, сообщает Ura.ru.