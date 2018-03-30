Владимир Юрченко: «Дорожники Нижнего Тагила некачественно убирают улицы» (ВИДЕО)

В адрес коммунальных служб поступают жалобы от горожан, Службы заказчика городского хозяйства, ГИБДД и общественников.

В конце марта выпало большое количество осадков. Остаются нерешенными вопросы по снежным валам вдоль дорог, а также по уборке снега в скверах, парках и на остановочных комплексах.