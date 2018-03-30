Владимир Юрченко: «Дорожники Нижнего Тагила некачественно убирают улицы» (ВИДЕО)
30 марта, 11:25Общество
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29 марта состоялся штаб по уборке снега, на котором начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко призвал дорожные службы Нижнего Тагила усилить работу по очистке автодорог и тротуаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
В адрес коммунальных служб поступают жалобы от горожан, Службы заказчика городского хозяйства, ГИБДД и общественников.
В конце марта выпало большое количество осадков. Остаются нерешенными вопросы по снежным валам вдоль дорог, а также по уборке снега в скверах, парках и на остановочных комплексах.
Владимир Юрченко назвал ситуацию на дорогах неудовлетворительной, сказав, что дороги нужно привести в надлежащее состояние, сообщает Тагил-ТВ.
Видео: Тагил-ТВ
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