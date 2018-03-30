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Журналы по пожарной безопасности будут проверены в школах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Журналы по пожарной безопасности будут проверены в школах Нижнего Тагила

30 марта, 17:20Общество
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