Журналы по пожарной безопасности будут проверены в школах Нижнего Тагила
30 марта, 17:20Общество
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Сергей Носов выборочно проверит несколько журналов по пожарной безопасности из разных школ Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Я хочу посмотреть, как они выглядят, что в них пишут и есть ли там подписи директоров школ. Выйдите в ближайшие школы прямо сейчас, пока в журналы не начали вносить правки. Тогда мы поймём, как обстоят дела на самом деле добавил Сергей Носов.
Глава города Сергей Носов поручил начальнику управления образования Игорю Юрлову собрать в школах города журналы по пожарной безопасности для проверки.
В подобных журналах обязательно должны присутствовать отметки с подписью директоров школ с подписью, подтверждающие соблюдение пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении.
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