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Новости Нижнего Тагила

Журналы по пожарной безопасности будут проверены в школах Нижнего Тагила

30 марта 2018, 17:20Добавить новость
дети,Нижний Тагил,пожар,пожарные,школа,Игорь Юрлов,сергей носов,журнал

Сергей Носов выборочно проверит несколько журналов по пожарной безопасности из разных школ Нижнего Тагила.

Я хочу посмотреть, как они выглядят, что в них пишут и есть ли там подписи директоров школ. Выйдите в ближайшие школы прямо сейчас, пока в журналы не начали вносить правки. Тогда мы поймём, как обстоят дела на самом деле, -- добавил Сергей Носов.


Глава города Сергей Носов поручил начальнику управления образования Игорю Юрлову собрать в школах города журналы по пожарной безопасности для проверки.

В подобных журналах обязательно должны присутствовать отметки с подписью директоров школ с подписью, подтверждающие соблюдение пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении.

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