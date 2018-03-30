Журналы по пожарной безопасности будут проверены в школах Нижнего Тагила

Я хочу посмотреть, как они выглядят, что в них пишут и есть ли там подписи директоров школ. Выйдите в ближайшие школы прямо сейчас, пока в журналы не начали вносить правки. Тогда мы поймём, как обстоят дела на самом деле, -- добавил Сергей Носов.