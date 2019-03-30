Екатеринбургский «очкарик» уклоняется от наказания, одеваясь в супергероя
22-летний екатеринбуржец, который известен как «очкарик», уклоняется от назначенных ему исправительных работ, сообщает «Уралинформбюро».
Владислав Рябухин был приговорен к 300 часам обязательных работ за драку, которая произошла из-за девушки. Также суд обязал его выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей.
Однако в ГУФСИН сообщают, что молодой человек неоднократно не исполнял обязанности по отбыванию наказания. Всего он отработал 176 часов.
Он устраивал костюмированные шествия (например, переодевался в костюм супергероя), которые были призваны отвлечь внимание общественности от нарушения им уголовно-исполнительного законодательства, говорят в ГУФСИН.
Теперь обязательные работы могут быть заменены на реальный срок. 13 февраля прошел суд по этому вопросу.
Рябухин объясняет прогулы тем, что ему нужно ходить на работу и зарабатывать на жизнь, чтобы выплачивать сумму штрафа. Штраф вырос на 7%, из-за того, что деньги все еще не выплачены.
Молодой человек говорит, что попал в замкнутый круг. На данный момент он работает в такси.
В 2017 году Владислав Рябухин защитил девушку от компании кавказцев. Рябухин нанес удар одному из молодых людей, он упал, и у него начался приступ эпилепсии.
Рябухин оказал первую помощь пострадавшему и оставил его друзьям свой телефон. Пострадавший написал на Владислава заявление в полицию.