Екатеринбургский «очкарик» уклоняется от наказания, одеваясь в супергероя

Владислав Рябухин был приговорен к 300 часам обязательных работ за драку, которая произошла из-за девушки. Также суд обязал его выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей.

Однако в ГУФСИН сообщают, что молодой человек неоднократно не исполнял обязанности по отбыванию наказания. Всего он отработал 176 часов.

Он устраивал костюмированные шествия (например, переодевался в костюм супергероя), которые были призваны отвлечь внимание общественности от нарушения им уголовно-исполнительного законодательства, говорят в ГУФСИН.

Теперь обязательные работы могут быть заменены на реальный срок. 13 февраля прошел суд по этому вопросу.

Рябухин объясняет прогулы тем, что ему нужно ходить на работу и зарабатывать на жизнь, чтобы выплачивать сумму штрафа. Штраф вырос на 7%, из-за того, что деньги все еще не выплачены.

Молодой человек говорит, что попал в замкнутый круг. На данный момент он работает в такси.

В 2017 году Владислав Рябухин защитил девушку от компании кавказцев. Рябухин нанес удар одному из молодых людей, он упал, и у него начался приступ эпилепсии.