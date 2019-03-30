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Екатеринбургский «очкарик» уклоняется от наказания, одеваясь в супергероя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский «очкарик» уклоняется от наказания, одеваясь в супергероя

30 марта, 09:55ОбществоФото: страница Владислава Рябухина во ВКонтакте/vk.com/i_sevastopol
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