Храму буддистов в Качканаре предложили переехать на гору Мохнатка
30 марта, 19:31ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловское правительство предложило организации «Путь Будды» переехать с горы Качканар на гору Мохнатка, сообщает Znak.
Переговоры о переезде состоялись в конце февраля. Департамент информполитики региона сообщил, что стороны смогли договориться о переезде, однако представители организации «Путь Будды» опровергли эту информацию.
В ближайшие годы на горе планируется разработка Собственно-Качканарского месторождения железной руды. Буддисты выступают против взрывных работ и считают, что разрушительные действия со ступами и статуей Будды являются одним из грехов.
Туристы, которые побывали на горе Качканар, сообщили, что буддисты собирают подписи против сноса построек.
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