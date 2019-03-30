Храму буддистов в Качканаре предложили переехать на гору Мохнатка

Переговоры о переезде состоялись в конце февраля. Департамент информполитики региона сообщил, что стороны смогли договориться о переезде, однако представители организации «Путь Будды» опровергли эту информацию.

В ближайшие годы на горе планируется разработка Собственно-Качканарского месторождения железной руды. Буддисты выступают против взрывных работ и считают, что разрушительные действия со ступами и статуей Будды являются одним из грехов.