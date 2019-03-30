Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит с поста
30 марта, 08:00ОбществоФото: Анатолий Карманов/facebook.com
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Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга с 1 апреля покидает свой пост, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Анатолий Карманов занимал должность главного специалиста в информационно-аналитическом департаменте столицы Урала с весны 2017 года.
Весна приходит в город, и с ней приходят перемены. Сегодня мой последний день службы в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург - моя Родина, я продолжаю работать в любимом городе, открыт к диалогу,написал Карманов.
Также он поблагодарил коллег-журналистов и всех, с кем ему удалось посотрудничать, отметив, что работа с медиасообществом уральской столицы требует профессионализма и свободы самовыражения.
Причины, по которым Карманов решил покинуть кресло в мэрии, пока неизвестны.
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