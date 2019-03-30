Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит с поста

Анатолий Карманов занимал должность главного специалиста в информационно-аналитическом департаменте столицы Урала с весны 2017 года.

Весна приходит в город, и с ней приходят перемены. Сегодня мой последний день службы в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург - моя Родина, я продолжаю работать в любимом городе, открыт к диалогу,написал Карманов.

Также он поблагодарил коллег-журналистов и всех, с кем ему удалось посотрудничать, отметив, что работа с медиасообществом уральской столицы требует профессионализма и свободы самовыражения.