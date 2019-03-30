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Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит с поста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит с поста

30 марта, 08:00ОбществоФото: Анатолий Карманов/facebook.com
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