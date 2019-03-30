СК Свердловской области начал проверку из-за возгорания на борту самолета
30 марта, 07:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Доследственная проверка организована из-за возгорания на борту самолета из Екатеринбурга, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка начата после публикаций СМИ информации о том, что один из пассажиров поджег обивку кресла на борту самолета рейса Екатеринбург-Анталья.
Следователи установят обстоятельства произошедшего, после этого будет принято процессуальное решение.
Напомним, что возгорание было потушено силами бортпроводников, экстренная посадка не потребовалась.
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