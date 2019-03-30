В Екатеринбурге благоустроят сквер на улице Титова

Согласно документации, благоустроят участок от улицы Братской до улицы Ферганской, площадь территории составляет 2,79 га.

В настоящий момент мэрия уральской столицы заказала проект, разработчик которого должен продумать местоположение цветников, освещения, газонов. Помимо этого, в сквере появятся малые архитектурные формы и пешеходные дорожки.