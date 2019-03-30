В Екатеринбурге благоустроят сквер на улице Титова

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сквер на улице Титова будет благоустроен по заказу мэрии города. Начальная стоимость проекта составляет около 313 тысяч рублей, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно документации, благоустроят участок от улицы Братской до улицы Ферганской, площадь территории составляет 2,79 га.
В настоящий момент мэрия уральской столицы заказала проект, разработчик которого должен продумать местоположение цветников, освещения, газонов. Помимо этого, в сквере появятся малые архитектурные формы и пешеходные дорожки.
По задумке мэрии после благоустройства сквер станет зоной прогулок и отдыха.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей