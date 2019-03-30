Запись в трудовые отряды мэра стартует в Нижнем Тагиле с 1 апреля
30 марта, 17:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле с 1 апреля стартует запись в трудовые отряды мэра. Трудоустройство будут осуществлять специалисты администрации Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов города, сообщается на сайте «Дворца молодежи».
Сюжеты: Нижний Тагил
В летнее время в Ленинском районе на базе школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 19 отрядов, в Тагилстроевском – 17, в Дзержинском районе – 18.
Записаться в отряды мэра в Ленинском районе можно с 15:00 по 17:00 с понедельника по четверг и в пятницу с 14:00 до 16:00 часов. Уточнить информацию можно по телефонам: 25-34-44, 41-94-82.
Запись в Тагилстроевском районе будет проходить с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00 часов. Телефоны специалистов: 36-34-80, 36-34-67.
В Дзержинском районе запись стартует с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу. Уточнить информацию можно по телефону 33-58-41.
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