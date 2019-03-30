Запись в трудовые отряды мэра стартует в Нижнем Тагиле с 1 апреля

В летнее время в Ленинском районе на базе школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 19 отрядов, в Тагилстроевском – 17, в Дзержинском районе – 18.

Записаться в отряды мэра в Ленинском районе можно с 15:00 по 17:00 с понедельника по четверг и в пятницу с 14:00 до 16:00 часов. Уточнить информацию можно по телефонам: 25-34-44, 41-94-82.

Запись в Тагилстроевском районе будет проходить с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00 часов. Телефоны специалистов: 36-34-80, 36-34-67.