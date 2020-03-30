«Хотим жить лучше». Жильцы многоквартирника на Гальянке выступили против «Комфорт-НТ»

Управляющая компания «Комфорт-НТ» обслуживает дом с 2008 года, но, по словам части собственников, последние пять лет организация «ничего не делает». Основные жалобы жильцов — отсутствие ремонта в доме и запахи канализации в подъезде. Кроме того, по их словам, управляющая компания не проводит собрания и не отчитывается о проделанной работе, а также имеет крупную задолженность перед некоторыми организациями. В связи с этим собственники создали актив. 24 февраля в составе пяти-шести человек они самостоятельно организовали первую встречу жильцов, где остальным 25 прибывшим предложили сменить управляющую компанию.

У нас мысль простая — мы хотим жить лучше! Нас не устраивает управляющая компания. Мы людей спросили, большинство нас поддержало, сказал один из собственников, выступающих против «Комфорта-НТ», Андрей.

Также он добавил, что ещё в 2019 году одна из неравнодушных жительниц дома собирала подписи у соседей для проведения косметического ремонта в подъездах под номерами пять и шесть. Правда, в итоге ремонтные работы прошли только в пятом.

После собрания в почтовых ящиках каждой квартиры появились листовки с призывом не верить «мошенникам, которые пытаются сменить управляющую компанию». Как считает совет дома, эти листовки распространяет управляющая компания. Директор «Комфорт-НТ» Александр Хомлев обвинения отрицает. По его словам, листовки пишут сами жители, которые категорически против смены УК.

После следующего собрания, которое состоялось уже 9 марта, инициативная группа в течение недели собирала подписи по всему дому, чтобы уйти от «управляшки». По словам активистов, они все показывали паспорта с пропиской, подробно рассказывали содержание бюллетени и давали ознакомиться с бумагами в течение пары дней.

В итоге у нас набрался кворум всего дома 60%, из которых чуть больше 70% проголосовали за смену. И тут появились новые листовки. Было сделано так, что люди даже квартиры боялись открывать, сказала одна из активисток.

Директор ООО «Комфорт-НТ» Александр Хомлев считает, что жильцы не хотят уходить от управляющей компании. По его словам, их пытаются увести мошенническим путём.

Жители не хотят, их пытаются просто увести. Сегодня была целая делегация с Захарова, 3, которая просит эти мошеннические действия прекратить. Я не знаю, как им помочь. Жители не хотят, их обманным путём уводят, сказал TagilCity.ru Хомлев.

Также инициативную группу заботят долги «Комфорт-НТ». ООО «Рифей» шесть раз подавал в суд на управляющую компанию и в 2019 году арбитраж удовлетворил четыре иска на общую сумму 3,9 миллиона рублей. В начале 2020 года регоператор подал ещё два иска в размере 1,3 миллиона рублей. Кроме того, у «Комфорт-НТ» имеется долг перед АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» около 400 тысяч рублей и перед МУП «НТТС» — 1,9 миллиона рублей. Также открыто два исполнительных производства на 2,4 миллиона рублей.

Александр Хомлев говорит, что задолженность — извечная тема, и называет предъявленные суммы «виртуальными».