Из-за коронавируса ГИБДД Нижнего Тагила ввело приём посетителей только по записи
Сегодня, 12:15ОбществоФото: pixabay.com
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В подразделениях Госавтоинспекции Нижнего Тагила в рамках мер по защите населения от коронавируса введены ограничения для посетителей, обратившихся за госуслугами. С 27 марта в РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» приём осуществляется только по предварительной записи.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
В целях сохранения здоровья, чтобы долго не находиться в помещении, необходимо записываться заранее через портал госуслуг и приходить в указанное время. Раньше подходить не нужно,заявили в отделе пропаганды ГИБДД.
Также в ведомстве отметили, что во всех подразделениях Госавтоинспекции осуществляется пропускной режим.
Напоминаем, что в России, по состоянию на 29 марта число заболевших новым видом коронавируса достигло 1 534 человека, восемь из них умерли.
Карта распространения коронавируса в России
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