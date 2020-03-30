Как абоненты МТС могут решить вопросы связи в нерабочие дни

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы России действующие в Москве меры. Тем не менее свердловчане уже сигнализируют о том, что часть салонов связи по инициативе местных сотрудников Роспотребнадзора прекратила работу. Во многих городах Среднего Урала сегодня продолжают работу всего по одному салону связи МТС. В этой ситуации в интересах каждого абонента МТС до минимума сократить посещения салонов связи, оставив эту возможность тем людям, которые не могут решить вопросы другими способами. В первую очередь пожилым людям. Как это сделать, рассказывает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров:

Какие вопросы, связанные с обслуживанием, абоненты МТС могут решить, не выходя из дома?

Практически любые. За последние годы МТС цифровизировала все процессы, связанные с обслуживанием абонентов. В интернет-сервисе «Мой МТС» можно узнать свой баланс и пополнить счёт любого абонента МТС, можно заказать или приостановить любую услугу, можно сменить тариф или подключить тарифные опции.

А если ваш абонент не подключён к мобильному интернету или не умеет им пользоваться?

Абоненты, пользующиеся только голосовой мобильной связью для управления своими услугами, могут использовать SMS-сервисы, их номера по умолчанию устанавливаются в список контактов телефона, при первом использовании SIM-карты. Если решение вашего вопроса выходит за рамки стандартных команд, можно попробовать решить проблему через оператора колл-центра по телефону: 0890 (с мобильного номера МТС) или 8 800 250 0890 с любого другого

Если абонент по какой-то причине лишился SIM-карты (вышла из строя, потерял или украли телефон), можно ли её восстановить, не посещая офис МТС?

Да, можно. На сайте МТС есть форма для замены с доставкой. После того, как вы оформите заказ, день и время доставки SIM-карты с вами по телефону согласует представитель курьерской службы. Это произойдёт не сразу, а ближе ко дню возможной доставки. По заявкам, принятым с 28.03.2020, сроки доставки могут быть увеличены. Если в процессе оформления замены SIM-карты на сайте МТС вы не нашли вашего населённого пункта в списке доступных для курьерской доставки, значит, мы сможем сделать доставку по почте. Заказать такую доставку можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. Сроки доставки зависят от режима работы Почты России.

А можно ли стать новым абонентом МТС, не посещая салона связи? Или приобрести новое абонентское устройство (телефон, смартфон, планшет)?

Сегодня это две самые востребованные услуги. Именно поэтому Правительство России приравняло связь к услугам первой необходимости, таким как медицина, транспорт и снабжение продуктами питания. Заказ на покупку абонентского устройства с доставкой можно сделать в интернет-магазине МТС shop.mts.ru . Телефоны выбирайте на этой странице, SIM-карту с нужным вам тарифом — на этой. После оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали по доставке.

Услуги фиксированной связи – домашний интернет и спутниковое и цифровое телевидение – могут ли абоненты этих услуг рассчитывать на дистанционное обслуживание?