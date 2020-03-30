Клиентские сервисы «Россетей» ушли в онлайн

Соответствующий приказ гендиректора холдинга Павла Ливинского направлен на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции. Теперь граждане России могут не посещать офисы компании, потому что все запросы принимаются в онлайн-режиме. Об этом сообщают «Новые известия».

В последние годы «Россети» уделяли много внимания развитию цифровых сервисов, предназначенных для дистанционного оказания услуг. Теперь, когда в стране карантин, холдинг продолжает оформлять заявки на подключение, перераспределять или увеличивать мощности и оказывать другие услуги, но делает это после обращения в онлайн-сервисы и call-центры компании.

Россияне уже воспользовались сервисами и оценили их удобство и эффективность. В период с 18 по 28 марта клиенты подали на 34% больше дистанционных обращений, чем за те же 10 дней прошлого года. В центры обслуживания поступило на 50% больше звонков, а через интерактивные сервисы граждане направили на 45% больше обращений. После обработки полученных заявок специалисты «Россетей» отправляют документы на электронную почту клиентов.

Чтобы связаться с сотрудниками компании, можно воспользоваться одним из следующих сервисов: мобильным приложением «Россети — личный кабинет» (для Android и iOS), единым порталом электросетевых услуг Портал-ТП.рф, а также сервисом СветлаяСтрана.рф. Также звонки принимаются по телефонам горячих линий дочерних компаний энергетического холдинга «Россети».