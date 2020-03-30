Куйвашев подписал указ об изоляции свердловчан
Сегодня, 19:14ОбществоФото: страница губернатора в instagram
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Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Свердловской области дополнительных ограничений, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом губернатор написал на своей странице в instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Указ предусматривает, что выходить из дома можно будет лишь в магазин (если он расположен на расстоянии не более 100 метров от дома), на работу или за медпомощью. Также покидать места проживания можно для того, чтобы выгулять собаку.
Также свердловчан просят держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров. В такси и личном транспорте должно ехать не более двух человек (за исключением членов одной семьи). Кроме того, губернатор поручил приостановить предоставление госуслуг в помещениях.
Подобные меры были введены в Москве. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин попросил региональные власти предусмотреть меры по изоляции граждан для нераспространения коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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