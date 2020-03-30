На Урале сотрудники ГИБДД помогли спасти семимесячного мальчика

Мальчику стало плохо, и родители вместе с ним прибежали в ближайший отдел полиции. Наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Нурлана Ахметова и старшего лейтенанта Александра Киселева приехали к зданию ОП и доставили семью в больницу.

Ребенка сразу госпитализировали. По словам Валерия Горелых, мальчик находится на лечении в Екатеринбурге, он идет на поправку.

Этот случай произошел еще 18 марта, однако о нем стало известно лишь сегодня.