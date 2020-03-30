На Урале сотрудники ГИБДД помогли спасти семимесячного мальчика
Сегодня, 20:34ОбществоФото: Валерий Горелых
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В Богдановиче инспекторы ГИБДД помогли спасти семимесячного ребенка. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Мальчику стало плохо, и родители вместе с ним прибежали в ближайший отдел полиции. Наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Нурлана Ахметова и старшего лейтенанта Александра Киселева приехали к зданию ОП и доставили семью в больницу.
Ребенка сразу госпитализировали. По словам Валерия Горелых, мальчик находится на лечении в Екатеринбурге, он идет на поправку.
Этот случай произошел еще 18 марта, однако о нем стало известно лишь сегодня.
На вопрос наряду ДПС, почему об этом факте раньше не рассказали, инспекторы, смущаясь, сообщили, что ничего сверхъестественного они не сделали, так бы поступил любой человек, не говоря про полицейских, рассказал Горелых.
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