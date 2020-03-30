Студентам УрФУ в Екатеринбурге ограничили выход из общежития
Сегодня, 12:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса студентов УрФУ попросили лишний раз не покидать общежитие, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказал один из учащихся, вахтер общежития уведомил их, что с 30 марта выходить на улицу можно только по неотложным делам, в аптеку, магазин и вынести мусор.
Каждый раз спрашивают, куда мы идем и на сколько уходим. Все устно, без заявлений,цитирует издание учащегося университета.
Напомним, учащиеся вузов и школ из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. По состоянию на 30 марта в России подтверждены 1 534 случая заболевания коронавирусом, скончались восемь заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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