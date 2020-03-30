Тагильские улицы опустели после объявления «коронавирусного режима»
Сегодня, 30 марта, по всей России начались вынужденные выходные для профилактики распространения коронавируса. Смотрим, что происходит на улицах Нижнего Тагила, пока жители (по крайнее мере, часть их них) разошлись по домам на самоизоляцию.
Погода радует весенним теплом, однако жители города не спешат покидать свои дома. Если судить по камерам наружного видеонаблюдения, то любимые тагильчанами места для прогулок заметно опустели.
В парке имени Бондина никого практически нет, лишь скопление автомобилей на парковке возле администрации Ленинского района.
Такая же картина и на площади возле Драмтеатра. Несмотря на час-пик, транспортный поток минимален.
Возле фонтана на набережной Тагильского пруда видно только небольшую группу подростков, которые катаются на велосипедах.
Опустел и ж/д вокзал — стало меньше маршруток. Напомним, из-за нерабочей недели количество автобусов, выходящих на маршрут, уменьшили.
Парковки у гипермаркетов также полупустые.
Дворы города стали немноголюдны: кое-где исчезли бабушки с лавочек, на площадках стало меньше детей. Дворовые парковки заполнены, что значит люди остаются дома.
Двор на улице Пихтовая — детская площадка пустая.
Один из дворов Тагилстроя — из живых существ видны только голуби.
Во дворе в микрорайоне Алтайский дети все-таки гуляют, но небольшими группами.
В одном из дворов на Вые замечен доставщик еды — в маске, все как по правилам.
Во дворе на улице Зари лишь две пенсионерки о чем-то беседуют на лавочке.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Свердловской области введены ограничительные меры по нераспространению коронавируса COVID-19. Закрыты кафе, кинозалы, ночные клубы и другие публичные места. Кроме того, не работают некоторые магазины. Для россиян эти дни объявлены выходными. Тагильчан просят оставаться дома и не выходить на улицу без лишней надобности.