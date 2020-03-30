Тагильские улицы опустели после объявления «коронавирусного режима»

Погода радует весенним теплом, однако жители города не спешат покидать свои дома. Если судить по камерам наружного видеонаблюдения, то любимые тагильчанами места для прогулок заметно опустели.

В парке имени Бондина никого практически нет, лишь скопление автомобилей на парковке возле администрации Ленинского района.

Парк имени Бондина Фото: «Сети Тагила»

Такая же картина и на площади возле Драмтеатра. Несмотря на час-пик, транспортный поток минимален.

Театральная площадь Фото: «Сети Тагила»

Возле фонтана на набережной Тагильского пруда видно только небольшую группу подростков, которые катаются на велосипедах.

Набережная Тагильского пруда Фото: «Сети Тагила»

Опустел и ж/д вокзал — стало меньше маршруток. Напомним, из-за нерабочей недели количество автобусов, выходящих на маршрут, уменьшили.

Ж/д вокзал Фото: «Сети Тагила»

Парковки у гипермаркетов также полупустые.

Дворы города стали немноголюдны: кое-где исчезли бабушки с лавочек, на площадках стало меньше детей. Дворовые парковки заполнены, что значит люди остаются дома.

Двор на улице Пихтовая — детская площадка пустая.

Один из дворов Тагилстроя — из живых существ видны только голуби.

Во дворе в микрорайоне Алтайский дети все-таки гуляют, но небольшими группами.

Двор в микрорайоне Алтайский Фото: TagilCity.ru

В одном из дворов на Вые замечен доставщик еды — в маске, все как по правилам.

Во дворе на улице Зари лишь две пенсионерки о чем-то беседуют на лавочке.

Двор на улице Зари Фото: TagilCity.ru