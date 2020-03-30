В Екатеринбурге сотрудники МФЦ хотят уволиться из-за условий труда во время карантина
Сегодня, 21:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сотрудники одного из многофункциональных центров заявили о нарушении условий труда во время карантина по коронавирусу, пишет Накануне.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Сотрудники МФЦ написали открытое письмо губернатору Свердловской области. В обращении они сообщают, что в офисах центров введен переход на предварительную запись приема граждан. Однако поток людей из-за карантина стал еще больше. Работники отмечают, что мерить температуру пришедшим в офисы никто не будет. Также им не выдают одноразовые перчатки. Маски, предназначенные для сотрудников, хранятся в одном полиэтиленовом пакте. При этом они без ушных фиксаторов, вместо них к маскам прилагаются канцелярские резинки. Также, по словам сотрудников МФЦ, им не разрешают проветривать помещения, а убирает помещения одна уборщица. Они сообщают, что готовы уволиться, чтобы не заразиться коронавирусом.
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