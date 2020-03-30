В Москве начали принимать заявки на конкурс для школьников «Большая перемена»

Основная цель конкурса — раскрытие учениками способностей, которые не учитываются в традиционной системе школьного отбора и предметных олимпиадах. Его начало транслируется онлайн.

Как сообщили в rospatriotcentr.ru, конкурс ориентирован на учеников 8-10 классов. Он позволяет детям проявлять себя. Все испытания учитывают особенности школьников, их таланты и личные интересы.

Победившим в конкурсе будет оплачено обучение в вузе, а также прибавлено до пяти баллов к портфолио достижений для поступления. Кроме того, среди призов — путевки в «Артек» и путешествие по стране. Школы, оказавшиеся в первой двадцатке, получат финансовую поддержку, чтобы технически оснастить учреждения, а также дать детям возможность проявлять свои способности.

В период дистанционного обучения «Большая перемена» станет площадкой, на которой будет доступен образовательный контент на различные тематики. В рамках конкурса можно будет пройти тестирование на уровень интеллекта, эрудицию и профориентацию, а также получить рекомендации от экспертов различных областей.

Конкурс проводится в сопровождении сообщества «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте», где каждую неделю планируется организовывать интересные мероприятия с участием блогеров, звезд, спортсменов и ученых.

Организаторами конкурса являются: АНО «Россия — страна возможностей, проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Официальный партнёр Конкурса — Mail.ru Group («ВКонтакте»).

Пройти регистрацию для участия в марафоне можно на официальном сайте БольшаяПеремена.дети. Прием заявок начался 28 марта, а закончится 22 июня этого года.

Финал конкурса пройдет в октябре 2020 года. Он состоится в формате кейс-чемпионата. В нем будут принимать участие 1200 учеников вместе с учителями.

Презентация, посвященная старту конкурса, пройдет при участии заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко; министра Просвещения Сергея Кравцова; генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова; генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева; журналистки, телеведущей, общественного деятеля Яны Чуриковой, ректоров вузов и руководителей крупнейших детских проектов.

Посмотреть прямую трансляцию можно в сообществе «Большая перемена» в соцсети «Вконтакте»: https://vk.com/bpcontest

Проводиться конкурс будет в «Точка рождения инноваций» МИСиС, Ленинский проспект, д. 6/7 в 13.00.

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ:

Ольга Кузнецова +7 962 989-83-37