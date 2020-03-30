В Нижнем Тагиле часть сотрудников городских служб отправлена на выходные

Об этом на совещании с руководителями организаций по муниципальному жизнеобеспечению рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По его словам, такие меры коснулись службы заказчика городского хозяйства, Тагилгражданпроекта, службы экологической безопасности. У дорожных служб на выходные отправлены сотрудники, работающие в офисе.