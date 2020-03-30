В Нижнем Тагиле часть сотрудников городских служб отправлена на выходные
Сегодня, 16:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле большинство предприятий, задействованных в жизнеобеспечении города, работают в полном составе. Лишь некоторая часть персонала городских служб переведена на удаленную работу или отправлена на выходной, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Об этом на совещании с руководителями организаций по муниципальному жизнеобеспечению рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По его словам, такие меры коснулись службы заказчика городского хозяйства, Тагилгражданпроекта, службы экологической безопасности. У дорожных служб на выходные отправлены сотрудники, работающие в офисе.
При этом все запланированные ранее работы осуществляются в соответствии с графиком. Ежедневно проводится чистка дорог, их ремонт, подготовка к весеннему паводку. Теплом, водой и электричеством тагильчане обеспечиваются бесперебойно. Кроме того, городские службы готовятся к обработке общественных территорий от клещей.
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