В Нижнем Тагиле за три дня выявили 631 нарушение правил дорожного движения

За три дня было выявлено 631 нарушение ПДД. Среди наиболее частых стали нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов (157 человек), несоблюдение ПДД пассажирами либо пешеходами (76 человек), нанесение цветной пленки на стекла (65 человек).

Также в ГИБДД сообщают, что с начала 2020 года на территории Нижнего Тагила и ГГО произошло 40 ДТП. В них погибло пять человек, 81 человек получил травмы.