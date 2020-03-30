В Нижнем Тагиле за три дня выявили 631 нарушение правил дорожного движения
Вчера, 22:21ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В период с 27 по 29 марта сотрудники ГИБДД провели в Нижнем Тагиле профилактическое мероприятие «Стоп - контроль», сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
За три дня было выявлено 631 нарушение ПДД. Среди наиболее частых стали нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов (157 человек), несоблюдение ПДД пассажирами либо пешеходами (76 человек), нанесение цветной пленки на стекла (65 человек).
Также в ГИБДД сообщают, что с начала 2020 года на территории Нижнего Тагила и ГГО произошло 40 ДТП. В них погибло пять человек, 81 человек получил травмы.
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