В Свердловской области 166 предприятий продолжают работать во время карантина

Не прекратили свою деятельность предприятия с непрерывным технологическим циклом. В их число также входят и те, кто выполняет работы по противодействию распространения коронавируса.

В списке не ушедших на карантин крупные металлургические, машиностроительные заводы, предприятия, которые выпускают средства индивидуальной защиты, востребованное медицинское оборудование, производители дезинфицирующих средств. Руководители предприятий написали обращения на имя Евгения Куйвашева. Согласно указу губернатора, сотрудники предприятий должны быть обеспечены средствами защиты, а в помещениях должны соблюдаться меры по санобработке.

Также ряд компаний продолжает работу по указу президента. Это продуктовые магазины, аптеки, предприятия, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, представители органов власти и СМИ.