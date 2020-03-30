В Свердловской области 30 компаний проигнорировали указ о карантине

Об выявленных нарушениях сообщили губернатору региона на заседании штаба по профилактике коронавируса. Евгений Куйвашев поручил усилить контроль за соблюдением ограничений. Кроме того, работодатели должны их сотрудники, побывавшие за рубежом, соблюдали двухнедельный карантин.