В Свердловской области 30 компаний проигнорировали указ о карантине
Сегодня, 20:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за прошедшие выходные Роспотребнадзор выявил 30 организаций, которые не прервали свою деятельность вопреки указу президента о карантине, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Коронавирус
Об выявленных нарушениях сообщили губернатору региона на заседании штаба по профилактике коронавируса. Евгений Куйвашев поручил усилить контроль за соблюдением ограничений. Кроме того, работодатели должны их сотрудники, побывавшие за рубежом, соблюдали двухнедельный карантин.
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