«Яндекс» посчитал индекс самоизоляции жителей Нижнего Тагила
Вчера, 23:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Яндекс» разработал систему, по которой можно отследить индекс самоизоляции россиян.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Для того чтобы вычислить балл, показывающий уровень самоизоляции в разных городах, «Яндекс» сравнивает уровень активности в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. Чем больше балл, тем лучше россияне соблюдают карантин. Так 0-2,4 балла означает, что на улице много людей, 2,5-3,9 балла — большинство людей дома, 4-5 баллов — на улице почти никого. Данные будут обновляться каждый день.
В Нижнем Тагиле 30 марта индекс самоизоляции составляет 4,3 балла, в Екатеринбурге — 3,9 балла, в Москве — 3,4 балла.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что индекс самоизоляции дает примерную картину, но не точные расчеты.
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