«Яндекс» посчитал индекс самоизоляции жителей Нижнего Тагила

Для того чтобы вычислить балл, показывающий уровень самоизоляции в разных городах, «Яндекс» сравнивает уровень активности в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. Чем больше балл, тем лучше россияне соблюдают карантин. Так 0-2,4 балла означает, что на улице много людей, 2,5-3,9 балла — большинство людей дома, 4-5 баллов — на улице почти никого. Данные будут обновляться каждый день.