Жительница Пригородного района из-за мести написала на сожителя ложный донос

Полицейским женщина рассказала, что, вернувшись домой, долго не могла попасть в квартиру, так как сожитель ей не открывал. Когда же наконец он впустил ее, то они поссорились. При этом мужчина якобы несколько раз ударил ее по лицу.

Однако сожитель рассказал полицейским другую версию событий. По его словам, гражданскую жену он никогда не бил, она же в свою очередь злоупотребляет алкоголем. В тот день они поругались из-за того, что женщина несколько дней отсутствовала дома.

Коллеги и знакомые заявительницы также рассказали участковому, что она периодически выпивает, но на то, что сожитель ее избивает она никогда не жаловалась. Сотрудник полиции также побеседовал с дочерью женщины. Та сообщила, что мать действительно решила отомстить сожителю, обвинив его в побоях.