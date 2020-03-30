Жительница Пригородного района из-за мести написала на сожителя ложный донос
48-летняя жительница Пригородного района заявила в отдел полиции № 1 о том, что ее избивает сожитель. Однако позже выяснилось, что она оговорила мужчину из-за мести, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Полицейским женщина рассказала, что, вернувшись домой, долго не могла попасть в квартиру, так как сожитель ей не открывал. Когда же наконец он впустил ее, то они поссорились. При этом мужчина якобы несколько раз ударил ее по лицу.
Однако сожитель рассказал полицейским другую версию событий. По его словам, гражданскую жену он никогда не бил, она же в свою очередь злоупотребляет алкоголем. В тот день они поругались из-за того, что женщина несколько дней отсутствовала дома.
Коллеги и знакомые заявительницы также рассказали участковому, что она периодически выпивает, но на то, что сожитель ее избивает она никогда не жаловалась. Сотрудник полиции также побеседовал с дочерью женщины. Та сообщила, что мать действительно решила отомстить сожителю, обвинив его в побоях.
Позже женщина сама в этом призналась и написала явку с повинной. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», которое в скором времени будет рассмотрено в суде.