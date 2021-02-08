2,8 млн будет потрачено за четыре месяца на содержание семи парков в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Согласно документации, размещенной на портале государственных закупок, теперь в обязанности подрядчика входит очистка площадки, тротуаров и парковок от снега, посыпка лестничных сходов противогололедным материалом, а также уборка мусора из урн и с газонов.
В летний сезон необходимо убирать листву, выкашивать траву, стричь живые изгороди и удалять растительность в плитке. Потребуется чистить резиновые и искусственные покрытия, заполнять песочницы. Отмечается, что в сумму входят ремонтные работы сидений скамеек, металлических ограждений, а также обработка против клещей.
Работы будут проводиться на семи территориях Нижнего Тагила:
Напомним, в Нижнем Тагиле на выполнение проектных работ по ремонту Исинского тракта выделено 3,6 миллиона рублей.