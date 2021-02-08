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2,8 млн будет потрачено за четыре месяца на содержание семи парков в Нижнем Тагиле

Аукцион по эксплуатационному содержанию семи общественных территорий прошел в Нижнем Тагиле. Закупку выиграло ООО «Комавтотранс». Был заключен контракт на сумму 2,8 миллиона рублей. Работы начнутся в марте и продолжатся по июнь.

Согласно документации, размещенной на портале государственных закупок, теперь в обязанности подрядчика входит очистка площадки, тротуаров и парковок от снега, посыпка лестничных сходов противогололедным материалом, а также уборка мусора из урн и с газонов.

В летний сезон необходимо убирать листву, выкашивать траву, стричь живые изгороди и удалять растительность в плитке. Потребуется чистить резиновые и искусственные покрытия, заполнять песочницы. Отмечается, что в сумму входят ремонтные работы сидений скамеек, металлических ограждений, а также обработка против клещей.

Работы будут проводиться на семи территориях Нижнего Тагила:

  • ТОС «Пограничный» в районе улицы Брусничная «Центр семейного отдыха»;
  • Сквер у памятника горнякам на Руднике имени III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
  • Территория у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года по улице Черноисточинское шоссе в районе школы № 90;
  • Сквер по улице Быкова, 18;
  • Парковая зона «Муринские пруды» улице А. З. Смелянского;
  • Площадь у торгового центра по улице Зари, д. 21;
  • Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от дома 55/2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63).

Напомним, в Нижнем Тагиле на выполнение проектных работ по ремонту Исинского тракта выделено 3,6 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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