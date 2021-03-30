Администрация поселка Уралец отказывается отлавливать собак без фото нападения

На то, что бездомные собаки и собаки на самовыгуле нападают на детей и взрослых, пожаловались жители поселка Уралец под Нижним Тагилом.
Собаки неоднократно нападали на жителей посёлка и их детей. Сейчас, из-за неочищенных дорог, КАМАЗ две недели не вывозит мусор, так как не может проехать к контейнерам, рядом с которыми собираются своры животных, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница Дарья.
По ее словам, глава администрации Дмитрий Кравченко говорит, что они делали заявку на отлов, но компания, которая этим занимается, чуть ли не одна на область и в Уралец выехать не может.
Буквально недавно свора из шести собак загнала детей, которые гуляли у горки, в подъезд. Дети и взрослые боятся собак. Мне или мужу приходится встречать и провожать ребенка на занятия, пояснила девушка.
Она отметила, что ситуация продолжается уже как минимум три года. Кроме того, местные жители отпускают на самовыгул своих собак, которые прибиваются к бездомным стаям.
Недавно на ребенка напала собака и прокусила ему одежду. Благо рядом оказались взрослые, которые отогнали животное. Знаю, что на улице Ленина, в центре поселка, бабушку покусали, поделилась сельчанка.
Дарья пояснила, что когда жители звонят секретарю администрации Ларисе Покрышкиной и говорят, что собаки нападают на детей, она отвечает, что им нужны фотографии нападения.
То есть моего ребёнка кусать будут, а я буду фотографировать? возмущается Дарья.
Ребёнка не отпускаю одного ходить ни в школу ни из школы, потому что собаки бешеные бегают, рассказала редакции другая жительница поселка Наталья.
На звонки журналиста TagilCity.ru на сотовый телефон глава администрации поселка Уралец Дмитрий Кравченко не ответил. В Управлении территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила пояснили, что последний раз территориальная администрация поселка Уралец направила заявку по отлову собак в Службу заказчика городского хозяйства 22 марта.
Напомним, в Нижнем Тагиле стая из 31 собаки у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле растерзала несколько животных. В администрации Нижнего Тагила пояснили, что животные будут отловлены до конца марта.