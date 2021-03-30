Администрация поселка Уралец отказывается отлавливать собак без фото нападения

Администрация поселка Уралец отказывается отлавливать собак без фото нападения
Сегодня, 09:47ОбществоФото: TagilCity.ru
Администрация поселка Уралец под Нижним Тагилом отказывается отлавливать собак без фото нападения животных.

На то, что бездомные собаки и собаки на самовыгуле нападают на детей и взрослых, пожаловались жители поселка Уралец под Нижним Тагилом.

Собаки неоднократно нападали на жителей посёлка и их детей. Сейчас, из-за неочищенных дорог, КАМАЗ две недели не вывозит мусор, так как не может проехать к контейнерам, рядом с которыми собираются своры животных, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница Дарья.

Видео:TagilCity.ru

По ее словам, глава администрации Дмитрий Кравченко говорит, что они делали заявку на отлов, но компания, которая этим занимается, чуть ли не одна на область и в Уралец выехать не может.

Буквально недавно свора из шести собак загнала детей, которые гуляли у горки, в подъезд. Дети и взрослые боятся собак. Мне или мужу приходится встречать и провожать ребенка на занятия, пояснила девушка.

Она отметила, что ситуация продолжается уже как минимум три года. Кроме того, местные жители отпускают на самовыгул своих собак, которые прибиваются к бездомным стаям.

Недавно на ребенка напала собака и прокусила ему одежду. Благо рядом оказались взрослые, которые отогнали животное. Знаю, что на улице Ленина, в центре поселка, бабушку покусали, поделилась сельчанка.

Дарья пояснила, что когда жители звонят секретарю администрации Ларисе Покрышкиной и говорят, что собаки нападают на детей, она отвечает, что им нужны фотографии нападения.

То есть моего ребёнка кусать будут, а я буду фотографировать? возмущается Дарья.

Ребёнка не отпускаю одного ходить ни в школу ни из школы, потому что собаки бешеные бегают, рассказала редакции другая жительница поселка Наталья.

На звонки журналиста TagilCity.ru на сотовый телефон глава администрации поселка Уралец Дмитрий Кравченко не ответил. В Управлении территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила пояснили, что последний раз территориальная администрация поселка Уралец направила заявку по отлову собак в Службу заказчика городского хозяйства 22 марта.

Напомним, в Нижнем Тагиле стая из 31 собаки у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле растерзала несколько животных. В администрации Нижнего Тагила пояснили, что животные будут отловлены до конца марта.

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