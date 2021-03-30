Летние лагеря на Урале будут работать в режиме обсерваторов

Летние лагеря на Урале будут работать в режиме обсерваторов
Сегодня, 16:40ОбществоФото: pixabay.com
Оздоровительные летние лагеря Свердловской области, откроются в режиме обсерваторов.

На летний период 2021 года планируется одновременный заезд сотрудников лагерей и школьников. В этом повторяется опыт прошлого года. Все участники смены летнего лагеря останутся в нем на весь период, 21 день. Сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19.

Стоимость путевки в этом году составит около 24 тысяч рублей, 50 процентов из которых оплачивается родителями, сообщает начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Ограничения, относящиеся наполняемости лагерей сохранятся, но по сравнению с прошлым годом увеличатся до 75 %.

В Екатеринбурге запись начнется 15 апреля и закончится 25 апреля. Выбрать можно будет из 18 муниципальных лагерей. В городские лагери запись будет вестись с 20 апреля по 12 мая, в санатории с 25 апреля по 12 мая. Возраст детей должен быть от 6,6 лет до 18 лет. Начало первой смены стартует с 1 июня.

Для регистрации заявления необходимо обратиться в МФЦ и ЦМУ, либо заполнить заявление через портал Госуслуг.

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