Летние лагеря на Урале будут работать в режиме обсерваторов

В Екатеринбурге запись начнется 15 апреля и закончится 25 апреля. Выбрать можно будет из 18 муниципальных лагерей. В городские лагери запись будет вестись с 20 апреля по 12 мая, в санатории с 25 апреля по 12 мая. Возраст детей должен быть от 6,6 лет до 18 лет. Начало первой смены стартует с 1 июня.