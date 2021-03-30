Лотерейные миллионеры и нелегалы в общепите. Итоги дня Свердловской области

Мигранты в Свердловской области в ходе спецоперации были оштрафованы на 320 тысяч рублей. В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» была проведена проверка более чем 400 граждан иностранных государств. Нарушения установленного на территории России режима пребывания были выявлены у 71 человека. Полицейские проводили рейд на предприятиях и в жилых домах. Больше всего нелегалов было найдено в сфере общественного питания. 22 административных материала было составлено на недобросовестных работодателей.