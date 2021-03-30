Многоквартирный дом будет снесен на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Планируется снос дома на улице Западная, 1 в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города.

Земельный участок под домом площадью 1811 квадратных метров изымается для муниципальных нужд. В связи с этим у жильцов изымаются квартиры. Дом планируется под снос. Данный вопрос будет регулироваться отдельным постановлением. В настоящий момент неизвестна точная дата, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. В таких случаях собственникам помещений выплачивается компенсация стоимости жилой площади, об этом ранее сообщала пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Напомним, 16 марта сообщалось, как жильцам дома на Черноморской, 35 в Нижнем Тагиле выплатили компенсации. Этот дом планируется снести, а земельный участок изъять. Из-за сноса дома на Черноморской тагильчане получили компенсацию за жилье

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