Многоквартирный дом будет снесен на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Многоквартирный дом будет снесен на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 2gis.ru
Планируется снос дома на улице Западная, 1 в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города.

Земельный участок под домом площадью 1811 квадратных метров изымается для муниципальных нужд. В связи с этим у жильцов изымаются квартиры.

Дом планируется под снос. Данный вопрос будет регулироваться отдельным постановлением. В настоящий момент неизвестна точная дата, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

В таких случаях собственникам помещений выплачивается компенсация стоимости жилой площади, об этом ранее сообщала пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 16 марта сообщалось, как жильцам дома на Черноморской, 35 в Нижнем Тагиле выплатили компенсации. Этот дом планируется снести, а земельный участок изъять.

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